Sea of Thieves: il nuovo hotfix corregge i bug del DLC gratis dei Pirati dei Caraibi

A Pirate's Life, il nuovo DLC gratis di Sea of Thieves ispirato all'universo de I Pirati dei Caraibi di Disney, è stato accolto con entusiasmo dai bucanieri virtuali che si sono uniti con gioia all'avventura di Jack Sparrow, ma purtroppo sono anche state registrate delle imperfezioni.

Dopo aver raccolto il feedback della comunità, Rare si è subito messa al lavoro per metterci una pezza. Gli sforzi degli sviluppatori si sono concretizzati nel nuovo update 2.2.0.1, le cui dimensioni variano da piattaforma a piattaforma:

Xbox Series X: 3,66 GB

Xbox Series S: 3,2 GB

Xbox One X: 3,66 GB

Xbox One: 3,2 GB

Windows 10: 3,08 GB

Steam: 2,03 GB

Cosa migliora l'update 2.2.0.1? Tanto per cominciare, offre delle migliorie alla Storia Assurda "La Perla Affondata": durante la battaglia della lama d'argento i barili con le risorse adesso vengono ripristinati ad ogni reset dello scontro, mentre il forziere riappare più velocemente dopo l'apertura da parte di una ciurma, per offrire a quelle successive la possibilità di aprirlo a loro volta. In aggiunta, si segnalano una moltitudine di bug fix: la Bussola di Jack adesso indica in maniera più accurata la giusta direzione, mentre nella Storia Assurda "Dark Brethren" i nemici smetteranno di apparire sempre nella stessa posizione. Diversi anche gli interventi alla stabilità del gioco, specialmente quando si attraversa il Tunnel dei Dannati. Per la lista completa delle migliorie, vi invitiamo a leggere il changelog ufficiale sul sito di Sea of Thieves.