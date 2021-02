Sea of Thieves: nuovo record a gennaio, miglior mese di sempre

Sea of Thieves continua a ottenere risultati più che convincenti, nonostante non sia uno dei giochi più chiacchierati del momento, l'epopea piratesca di Rare ha registrato il suo miglior mese di sempre a gennaio.

Durante l'ultimo aggiornamento per la community, lo studio britannico ha confermato che gennaio è stato il mese di maggior successo di sempre per Sea of Thieves per quanto riguarda il numero di giocatori e gli utenti attivi in contemporanea. Il team britannico ha ringraziato tutti per questo successo e fa sapere di voler continuare su questa strada continuando a supportare il gioco con nuovi contenuti a cadenza regolare.

Il feedback del pubblico è di vitale importanza per il successo di Sea of Thieves, afferma Rare, e la compagnia invita i giocatori a far sentire la propria voce tramite i canali social del gioco segnalando bug e problematiche, ma anche idee per nuove espansioni o funzionalità da integrare.

A gennaio Rare ha aggiornato Sea of Thieves per Xbox Series X/S inoltre il gioco è stato protagonista dei saldi di Steam dove ha riscosso un notevole successo. La compagnia ribadisce che il 2021 sarà il miglior anno di sempre per Sea of Thieves e nelle prossime settimane scopriremo quali novità sono in arrivo per uno dei giochi più amati degli ultimi tempi.