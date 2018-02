Sea of Thieves: nuovo stress test in corso, disponibile fino al 25 febbraio

Dopo la fase di prova dello scorso weekend , Sea of Thieves ha aperto i battenti per un nuovo stress test su: coloro che hanno preordinato il titolo o che si sono iscritti al programma Insider potranno provare il gioco fino a domenica 25 febbraio.

Dopo il successo riscosso dalla Closed Beta di Sea of Thieves, Rare vuole testare la solidità dei server invitando quanti più giocatori possibile a partecipare al nuovo stress test. La fase di prova sarà disponibile fino alle 11:00 di domani 25 febbraio, e sarà accessibile per tutti gli utenti che hanno preordinato il gioco o per tutti coloro che si sono iscritti al programma Sea of Thieves Insider.

Ricordiamo che Sea of Thieves sarà disponibile dal prossimo 20 marzo esclusivamente su Xbox One e Windows 10.