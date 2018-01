Sea of Thieves: il nuovo trailer è dedicato all'IA degli scheletri

ha pubblicato un nuovo video dietro le quinte per Sea of Thieves , svelandoci ulteriori dettagli sull'IA che governa gli scheletri presenti nel mondo di gioco. Il filmato è accompagnato dal commento di Sarah Noonan (Software Engineer) e Andrew Preston (Senior Designer).

Come potete vedere nel video riportato in cima alla notizia, gli scheletri di Sea of Thieves sono guidati dalla curiosità e dalla consapevolezza dell'ambiente che li circonda, tratti comportamentali che cercheranno di apparire nel modo più spontaneo possibile grazie alle routine di intelligenza artificiale messe a punto dagli sviluppatori.

Nell'attesa che Sea of Thieves faccia il suo debutto su Xbox One e Windows 10 il prossimo 20 marzo, vi ricordiamo che dal 24 gennaio sarà disponibile la Closed Beta per tutti gli utenti che hanno effettuato il pre-order del gioco o che abbiano aderito al programma Insider entro il primo dicembre 2017.