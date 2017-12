Sea of Thieves: il nuovo trailer è dedicato al sistema di progressione

ha pubblicato un nuovo trailer didedicato al sistema di progressione, svelando così ulteriori dettagli sul gioco in attesa della sua uscita programmata per marzo 2018. Il filmato è visionabile in cima alla notizia.

Come potete vedere nel trailer, Rare ha svelato nuovi dettagli sul sistema di progressione di Sea of Thieves, mostrando come i giocatori potranno guadagnare nuove ricompense e nuove sfide da portare a termine interagendo con le varie organizzazione. In base alle proprie caratteristiche, ogni organizzazione tenderà a fornirvi una certa tipologia di quest, che si tratti di scovare un tesoro nascosto oppure di recuperare una serie risorse nei fondali marini, a beneficio della varietà di gioco.

Ricordiamo che Sea of Thieves sarà disponibile in esclusiva per Xbox One e Windows 10 a partire dal 20 marzo 2018.