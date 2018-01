Sea of Thieves: il nuovo video diario è dedicato al mondo di gioco

Dopo il video diario dedicato all'IA degli scheletri ha pubblicato un altro video dietro le quinte diincentrato sul mondo di gioco della nuova avventura piratesca in arrivo suil 20 marzo.

Accompagnato dal commento dell'art director Ryan Stevenson, il nuovo video diario di Sea of Thieves racconta la creazione del mondo di gioco e dell'ambientazione, spiegando come ogni minimo dettaglio (a partire dalle onde del mare) sia stato curato per realizzare un setting piratesco credibile e ben caratterizzato.

Nell'attesa che Sea of Thieves faccia il suo debutto in esclusiva su Xbox One e Windows 10 il 20 marzo, vi ricordiamo che dal 24 gennaio sarà disponibile la Closed Beta per tutti gli utenti che hanno effettuato il pre-order del titolo o che abbiano aderito al programma Insider entro il primo dicembre 2017. Per tutte le altre novità vi rimandiamo alla nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana appena trascorsa.