Sea of Thieves: nuovo video dietro le quinte dedicato a NPC e dialoghi

ha pubblicato un nuovo video dietro le quinte di Sea of Thieves dedicato ai dialoghi e ai personaggi non giocanti con cui sarà possibile interagire. Il video è accompagnato dal commento del design director Mike Chapman e del software engineer Topher Winward.

Apprendiamo che ogni NPC avrà un aspetto differente e una propria backstory: interagendo con loro potremo ottenere oggetti utili come una mappa, o molto semplicemente imbatterci in qualche racconto dai contorni pirateschi. Cosa molto interessante, i libri sparsi per il mondo di gioco terranno traccia delle storie degli utenti, con i personaggi secondari in grado di farne riferimento nel corso delle conversazioni.

Ricordiamo che Sea of Thieves è attualmente protagonista di un nuovo stress test programmato fino alle 11:00 di domani mattina (accessibile per i membri di Xbox Insider e per tutti coloro che hanno partecipato alla Closed Beta).