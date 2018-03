Sea of Thieves è ora disponibile al pre-scaricamento su Xbox One e PC Windows 10

Mancano appena due giorni al lancio di Sea of Thieves , l'attesa esclusiva a sfondo piratesco sviluppata da Rare in esclusiva per i dispositivi di casa

Sarete felici di sapere che, se avete preordinato il gioco, potete già procedere al pre-scaricamento dei dati. La dimensione differisce leggermente tra le tre piattaforme: su PC Windows 10 pesa 18,64 GB, su Xbox One X 18,64 GB e su Xbox One solamente 9,02 GB.

Dimensioni per nulla proibitive in nessuno dei tre casi, ma in questo modo potrete arrivare preparati al giorno di lancio e salpare l'ancora non appena apriranno i server di gioco. Sea of Thieves verrà inserito anche nel catalogo di Xbox Game Pass, ma sfortunatamente il pre-download non risulta attivo per gli abbonati al servizio.

Vi ricordiamo che Sea of Thieves verrà pubblicato su Xbox One e PC Windows 10 martedì 20 marzo. Coloro che entro il 24 marzo procederanno all'acquisto di una Xbox One X otterranno una copia digitale gratuita del gioco. Pochi giorni fa, invece, è stato pubblicato il bellissimo trailer di lancio ufficiale.