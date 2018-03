Sea of Thieves: orario d'apertura dei server e nuovo trailer in live-action

si appresta ormai ad accogliere l'ondata di pirati che salperanno per i mari del nuovo atteso titolo di. Sulla pagina di supporto del gioco, è stato da poco pubblicato l'intero elenco degli orari di sblocco, a partire dai quali i giocatori di tutto il mondo potranno iniziare ad esplorare il mondo di Sea of Thieves.

Per quanto riguarda l'Italia, gli utenti PC e Xbox One potranno iniziare a giocare a partire dalle ore 00:00 di domani, martedì 20 marzo. A causa delle differenze legate al fuso orario, alcuni giocatori provenienti da altre regioni avranno la fortuna di iniziare a navigare per gli oceani del gioco con qualche ora di anticipo.

Per celebrare l'imminente lancio di Sea of Thieves, Microsoft e Rare hanno inoltre pubblicato un nuovo trailer girato in live-action che potete ammirare in cima alla notizia.

Sea of Thieves uscirà domani, 20 marzo su PC Windows 10 e Xbox One. Il gioco è già pre-scaricabile da chi ha acquistato la propria copia. Ricordiamo che il gioco è ottenibile gratuitamente fino al 24 marzo in caso di acquisto di una Xbox One X.