Sea of Thieves: la patch 1.0.4 introduce nuovi oggetti per le navi dei pirati leggendari

Quest'oggi Rare ha pubblicato la nuova Patch 1.04 per Sea of Thieves, che pesa 1,3 GB su tutte le piattaforme. Oltre ai vari miglioramenti all'esperienza di gioco e alla risoluzione di bug, ha introdotto nuovi oggetti di personalizzazione per le navi dei pirati che hanno raggiunto il grado di Leggenda.

I giocatori possono ora acquistare una vela, uno scafo e una polena esclusivi, così da poter esibire il proprio status leggendario a tutti i pirati dei Carabi. Ciò, tuttavia, ha un costo, e pure bello grosso. I tre oggetti sopramenzionati costano ben 300.000 monete d'oro l'uno. Potete ammirarli nell'immagine di anteprima in alto.

D'ora in avanti, inoltre, sarà più facile piazzare teschi e forzieri sugli scaffali della cabina del capitano, potrà essere ri-mappato il comando Premi per Parlare sul controller e si udirà un suono alla scadenza del contratto dell'Alleanza dei Mercanti. Gli sviluppatori affermano inoltre di aver migliorato le performance e la qualità del rendering delle isole in lontananza quando si usa il cannocchiale. Ulteriori ottimizzazioni sono in lavorazione su tutte le piattaforme di gioco.

Questi sono solamente alcuni dei cambiamenti apportati. Per tutti i dettagli vi invitiamo a consultare il lungo changelog pubblicato sul sito ufficiale. Vi ricordiamo che Sea of Thieves è disponibile su Xbox One, Xbox One X e PC Windows 10, e risulta incluso nel catalogo di Xbox Game Pass. Nei giorni scorsi gli sviluppatori hanno parlato dei contenuti aggiuntivi gratuiti in arrivo a partire dal mese di maggio.