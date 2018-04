Sea of Thieves: la patch 1.05 facilita il recupero delle munizioni, migliora l'UI e altro

A pochi giorni dalla pubblicazione dell'ultimo aggiornamento, che introdusse gli oggetti di personalizzazione per i Pirati Leggendari, quest'oggi Rare ha rilasciato la patch 1.05

Il nuovo update pesa 1,36GB su Xbox One/Xbox One X e 1,25 GB su PC Windows 10. Non aggiunge nuovi contenuti, ma migliora alcuni aspetti del gameplay. Innanzitutto, sono state riposizionate le casse per le munizioni su entrambe le navi in modo da renderle più facili da raggiungere. L'interfaccia utente (UI) è stata migliorata, in particolare la schermata nel negozio di abbigliamento, che d'ora in avanti caricherà più velocemente le anteprime. I pirati, inoltre, non suoneranno più la stessa canzone due volte di fila. Per l'occasione, è anche stato modificato il messaggio presente sul Traghetto dei Dannati che spiegava ai giocatori come affondare la nave. Ora dovrebbe essere più comprensibile.

In aggiunta a ciò, sono stati applicate ulteriori ottimizzazioni per ridurre al minimo gli errori di rete e introdotti tanti altri bug fix. Per tutti i dettagli vi invitiamo a leggere il changelog completo pubblicato sul sito ufficiale.

Gli sviluppatori, infine, hanno fatto sapere che presto arriveranno nuovi oggetti di personalizzazione per i pirati e le navi. Vi ricordiamo che Sea of Thieves è disponibile su Xbox One, Xbox One X e PC Windows 10.