Sea of Thieves: la patch 1.07 introduce le ciurme chiuse e ottimizza il comparto tecnico

Nella giornata odierna, Rare ha pubblicato un nuovo aggiornamento volto a migliorare diversi aspetti di Sea of Thieves, il sanbox a sfondo piratesco ora disponibile per Xbox One e PC Windows 10.

Il peso dell'aggiornamento pesa leggermente meno dei precedenti, e si attesta sugli 800mb su entrambe le piattaforme di gioco. Fra le novità più rilevanti, citiamo la neo-introdotta possibilità di abilitare le ciurme chiuse (matchmaking personalizzato), un espediente di cui potrete servirvi per riservare i posti della vostra ciurma agli amici personalmente invitati, ed evitare dunque che si aggreghino estranei. In futuro, una nuova patch introdurrà un'opzione tramite cui switchare liberamente da ciurme aperte a chiuse.

Altri miglioramenti riguardano il frame-rate, ora più fluido grazie ad un'ulteriore ottimizzazione grafica da parte di Rare, nonché la latenza di gioco, che d'ora in poi dovrebbe risultare minimizzata grazie ad un lavoro di correzione svolto sui server. Per tutti gli altri dettagli sulla patch 1.07 vi rimandiamo al changelog completo pubblicato dalla software house.

Sea of Thieves è ora disponibile su PC e Xbox One. Per un approfondimento del gioco, vi rimandiamo alla nostra recensione. Il noto analista Michael Pachter, ha di recente espresso tutte le sue perplessità nei riguardi di Sea of Thieves e delle capacità creative di Rare.