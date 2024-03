Sea of Thieves: pirati all'arrembaggio di PS5 con il trailer sui bonus preordine

Dopo aver confermato la possibilità di giocare Sea of Thieves in singleplayer senza Game Pass, Rare e Microsoft veleggiano in direzione di Sony con il trailer che illustra i numerosi bonus previsti per chi prenoterà la versione PS5 del celebre open world piratesco.

Il nuovo filmato datoci in pasto dalla sussidiaria britannica degli Xbox Game Studios solletica la curiosità degli appassionati di esperienze free roaming che attendono con impazienza l'arrivo di Sea of Thieves su PlayStation 5, focalizzandosi appunto sui contenuti bonus da sbloccare effettuando il preordine delle edizioni Standard, Deluxe o Premium.

Il preordine di qualsiasi versione del titolo garantirà lo sblocco dei costumi Scarlet Storm e Parakeet, l'accesso alla Closed Beta e la possibilità di ottenere il set per armi Ruby Viper. Le versioni Standard e Deluxe consentiranno a tutti i bucanieri digitali di ottenere 10.000 Monete d'Oro e un pacchetto speciale contenente dei costumi e delle personalizzazioni estetiche per il proprio vascello, mentre la versione Premium somma i bonus delle precedenti edizioni a un ulteriore set di customizzazioni per la nave, il Cane Diabolico come companion e la skin Dark Warsmith, oltre al pass per la Stagione 12 e la possibilità di accedere anticipatamente al gioco 5 giorni prima del lancio ufficiale su PlayStation 5 che, lo ricordiamo, avverrà il 30 aprile.

Sapevate che Sea of Thieves è il primo gioco Rare di sempre a uscire su console PlayStation, e che su PS5 il sandbox piratesco vanterà il pieno supporto al feedback aptico e ai trigger adattivi del controller DualSense?