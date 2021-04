Sea of Thieves, pirati a raccolta: la Stagione 2 all'arrembaggio ad aprile!

Ciurme e pirati solitari di Sea of Thieves possono prepararsi ad affrontare un'ondata di nuovi contenuti grazie all'imminente debutto di una nuova era per l'epopea Rare.

La software house di casa Microsoft ha infatti allertato avventurieri e cercatori di tesori: l'esordio della Stagione 2 è ormai imminente! Per comunicare l'importante notizia a tutti i navigatori, la squadra Xbox Game Studios ha reso disponibile un primo, breve teaser trailer. Disponibile direttamente in apertura a questa news, il filmato non offre purtroppo molti indizi su quello che sarà il tema trainante di questa nuova fase di Sea of Thieves. In attesa di offrire ulteriori informazioni, tuttavia, Rare ha fissato sul calendario la data di inizio dell'evento: la Stagione 2 dell'esclusiva Microsoft salperà il prossimo giovedì 15 aprile.



Il team prosegue dunque lungo la rotta tracciata al tramonto del 2020 con l'annuncio dell'introduzione di Stagioni e Plunder Pass in Sea of Thieves. Una nuova struttura per l'esperienza piratesca che sembra aver convinto la community. È infatti del marzo 2021 la notizia del raggiungimento di un importante traguardo per il gioco. La ciurma attiva sulla produzione ha infatti accolto al suo interno un vasto numero di squinternati pirati, con ben 20 milioni di giocatori per Sea of Thieves.