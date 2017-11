Sea of Thieves: i pirati ubriachi sono i protagonisti di un nuovo gameplay

Quest'oggiha pubblicato un nuovo video ufficiale di, realizzato con la partecipazione degli sviluppatori del gioco.

Sesto filmato della serie "Developer Gameplay", e intitolato "Questo non andrà a finire bene...", mostra un manipolo di pirati ubriachi per il troppo grog alla guida delle loro imbarcazioni e intenti ad esplorare un'isola. Il tutto, come prevedibile, si è risolto alla fine con la più classica delle battaglie navali. Trovate il video, visibile anche in 4K, in apertura di notizia. Buona visione!

Nella giornata di ieri, il team ha annunciato che la prossima sessione Alpha sarà aperta a tutti gli insider: gli interessati non dovranno fare altro che iscriversi all'Insider Programme a questo indirizzo entro il primo dicembre 2017.

Vi ricordiamo che l'uscita di Sea of Thieves è prevista nei primi mesi del 2018 in esclusiva console su Xbox One e su PC Windows 10.