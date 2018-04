Sea of Thieves: più di metà delle copie sono state ottenute tramite Xbox Game Pass

Come orgogliosamente annunciato dalla compagnia, Sea of Thieves si è dimostrata essere l'IP Microsoft più velocemente venduta della generazione. Inoltre, come dimostrato dai dati diffusi di recente da NPD Group, le vendite al lancio del sandbox piratesco hanno stabilito un nuovo record negli USA per un qualsiasi gioco sviluppato da Rare dal 1995.

Oggi apprendiamo di più sulle vendite fatte registrare a marzo dall'ambizioso gioco multiplayer. Come riporta SuperData Research, scopriamo innanzitutto che la maggior parte delle copie sono state piazzate su Xbox One; per la precisione, abbiamo 1.7 milioni di unità su console e 283.000 su PC. Sempre stando all'ente di ricerca e analisi di mercato, "più di metà" di queste copie sono state ottenute tramite la prova gratuita a tempo limitato di Xbox Game Pass. Secondo i responsabili di SuperData, questo lascerebbe quindi alcune domande aperte riguardo al successo sul lungo periodo del gioco.

Ricordiamo che Sea of Thieves è ora disponibile per PC Windows 10 e Xbox One. Con le patch 1.0.4 e 1.0.5 sono stati introdotti nuovi oggetti per le navi dei pirati leggendari, sono stati apportati alcuni miglioramenti all'interfaccia di gioco ed è stato facilitato il recupero delle munizioni. Inoltre, qui potete dare uno sguardo alla roadmap dei contenuti aggiuntivi che saranno pubblicati dagli sviluppatori nel corso delle prossime settimane.