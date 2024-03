Sea of Thieves su PS5: Rare ringrazia Sony per il supporto nello sviluppo del porting

Ormai non è più un segreto, Sea of Thieves sta per arrivare su PlayStation 5 insieme ad altri titoli a marchio Xbox. Dalle colonne del Guardian, il produttore di Rare Joe Neateb condivide degli interessanti aneddoti riguardanti, appunto, lo sviluppo del porting PS5 dell'open world piratesco.

L'esponente della sussidiaria inglese degli Xbox Game Studios esordisce nel suo discorso dicendosi consapevole della portata storica dell'arrivo di Sea of Thieves su PS5, il primo gioco Rare ad approdare su piattaforme PlayStation: "È davvero incredibile, è la prima volta in 40 anni che Rare sviluppa su piattaforme Sony. Per noi stato abbastanza surreale ricevere quella chiamata e assistere alle presentazioni interne di Sony con i dettagli tecnici sulla loro console, non avremmo mai pensato di avere quest'opportunità. Per il nostro team è stato un po' come un nuovo inizio, abbiamo ricevuto i kit di sviluppo e allestito il tutto in una zona segreta dello studio con tanto di finestre oscurate e cose simili".

Il produttore di Rare ricorda inoltre come per il suo team sia stato più semplice occuparsi dello sviluppo del sandbox piratesco su PlayStation 5 dopo aver lavorato al porting di Sea of Thieves su Steam: "Per noi non si è trattato di vincere una sfida tecnica, eravamo desiderosi di interagire con una community diversa e farlo nel miglior modo possibile. Abbiamo lavorato con diversi sviluppatori del team PlayStation e Sony è stata estremamente utile, per tutta la fase di sviluppo del porting siamo rimasti in contatto regolarmente per aggiornarli e tenere riunioni con lo staff tecnico. Ma se andavamo a visitare i loro studi, dovevamo farlo senza indossare le magliette di Sea of Thieves, per i motivi che potete facilmente intuire".

Stando inoltre a quanto dichiarato da Neate, l'arrivo dell'ormai ex esclusiva Xbox su PlayStation 5 ha spronato il suo team ad arricchire ulteriormente i contenuti dell'avventura free roaming in salsa piratesca e ad estenderne le funzionalità anche su PC e piattaforme verdecrociate, prova ne sia la funzione che consentirà agli utenti di Sea of Thieves di giocarlo in singleplayer senza Game Pass (e PS Plus).