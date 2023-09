Sea of Thieves, preparatevi a solcare i mari: arriva da oggi il weekend della community

Siete pronti ad un fine settimana all'insegna di Sea of Thieves, solcando i mari? Dopo che nelle scorse settimane si è parlato delle novità in arrivo con la stagione 10 di Sea of Thieves, le pagine ufficiali del gioco hanno annunciato l'inizio di un evento per la community videogiocatrice: arriva il weekend dedicato ai giocatori di Sea of Thieves.

Come visto dal comunicato pubblicato dalla stessa Rare nella giornata di oggi, infatti, si potranno ottenere numerose ricompense per Sea of Thieves accendo via Twitch alle varie dirette dedicate al gioco dal 30 settembre al 2 ottobre. Ciò permetterà di incrementare il rango di emissario della community e sbloccare potenziamenti importanti per la propria avventura.

L'evento in questione durerà per pochi giorni: sarà possibile accedere alla suddetta iniziativa dal 30 settembre al 2 ottobre, fino alle ore 12:00 italiane di quest'ultimo giorno. Siete interessati a quanto Sea of Thieves e Rare hanno da offrire ai giocatori? Prenderete parte all'iniziativa pensata per i marinai e pirati che popolano i mari? Dopo che nel mese di luglio ha preso piede il viaggio verso Melee Island con Sea of Thieves X Monkey Island, e con la Stagione 10 che diventa sempre più realtà, è tempo di festeggiare con gli utenti di tutto il mondo prendendo parte alle dirette su Twitch dedicate al popolare gioco.