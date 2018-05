Sea of Thieves: il primo major update (The Hungering Deep) arriva a fine maggio

Rare e Microsoft hanno pubblicato il nuovo video diario di sviluppo di Sea of Thieves, nel quale viene confermato che il primo grande update del gioco, denominato The Hungering Deep, uscirà alla fine del mese e più precisamente il 29 maggio.

Il trailer diffuso dagli sviluppatori presenta mostri marini di enormi dimensioni, sacrifici umani e navigatori, cosa che farebbe pensare alla possibile presenza di un'avventura fortemente basata sulla narrazione. Purtroppo non ci sono dettagli sui contenuti e sulle novità introdotti da questo aggiornamento e Rare non ha voluto dire di più, forse per evitare spoiler.

Sea of Thieves è stato lanciato il 20 marzo scorso e ha riscosso sin da subito un notevole successo con oltre tre milioni di giocatori attivi su Xbox One e Windows 10. Rare ha promesso un supporto post lancio ricco e continuo, fino ad oggi lo studio si è concentrato sulla risoluzione di bug e problemi tecnici, a fine maggio arriveranno i primi nuovi contenuti e un ciclo regolare di aggiornamenti è pianificato anche per i prossimi mesi.