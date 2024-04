Sea of Thieves è pronto a sbarcare su PS5: ecco tutte le novità su console Sony

Seguendo la scia dei ringraziamenti a Sony per il supporto nello sviluppo del porting di Sea of Thieves per PS5, Rare ha da poco rilasciato parecchie informazioni relative alle novità contenutistiche e tecniche per la nuova versione dell'intramontabile titolo. Sea of Thieves è pronto a sbarcare su PlayStation 5, portando con sé tanto divertimento.

Come comunicato dalla software house attraverso il proprio portale ufficiale, sappiamo che Sea of Thieves punterà a prestazioni similari a quelle su Series X. Alla domanda incentrata sulla possibilità di giocare a 120 FPS, infatti, Rare ha dichiarato che "Sea of Thieves per PlayStation 5 è ottimizzato per funzionare a 60 FPS in risoluzione 4K, con una modalità di prestazioni aggiuntiva disponibile per i televisori supportati che consente una frequenza di aggiornamento di 120Hz con risoluzione 1080p. In questo modo si ottiene la parità con l'esperienza di Xbox Series X".

Le principali novità su console, dunque, sono innanzitutto riscontrabili nel supporto completo di Sea of Thieves al feedback aptico. "Sea of Thieves", specifica sempre Rare attraverso la sessione di Q&A disponibile nel suo sito ufficiale (link in calce alla notizia), "supporta il controller DualSense di PlayStation 5". Ciò comprende le peculiarità che esso ha introdotto, tra cui citiamo anche i trigger adattivi, il microfono e parlanti incorporati, ma non solo. Dalla software house, inoltre, giungono altre due informazioni importanti: PSVR 2 non sarà integrato a Sea of Thieves, ma il titolo sarà giocabile con PlayStation Portal. Manca ormai poco al lancio dell'avventura su PS5, ove Sea of Thieves è stato il gioco più preordinato nelle prime settimane di marzo. Pronti ad andare all'arrembaggio?

