Sea of Thieves: la prossima sessione Alpha sarà aperta a tutti gli insider

Il 2018 è stato un anno intenso per, impegnato nello sviluppo intensivo della sua nuova avventura sandboxprevista per inizio 2018. Per festeggiare l'imminente uscita dalla versione, lo studio britannico invita tutti gli aspiranti pirati a salire a bordo di quest'ultima versione di prova.

Tutti i giocatori che si iscriveranno all'Insider Programme di Sea of Thieves prima del primo dicembre 2018 saranno invitati alla prossima sessione di gioco, che conterrà le ultime novità introdotte dallo studio britannico. I giocatori PC e Xbox One interessati a provare il piratesco di Rare possono iscriversi al programma seguendo questo collegamento.

Sea of Thieves uscirà nella prima parte del 2018 in esclusiva console su Xbox One e su PC Windows 10.