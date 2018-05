Sea of Thieves: il prossimo aggiornamento introdurrà le ciurme private

Nell'ultimo video diario, gli sviluppatori di Sea of Thieves hanno annunciato che presto verrà introdotta una delle funzionalità più richieste dai giocatori, ovvero la possibilità di creare ciurme private.

Al momento in Sea of Thieves risultano disponibili esclusivamente le ciurme pubbliche. Ciò significa che se un vostro amico si disconnette per un motivo qualsiasi, verrà rimpiazzato da un giocatore casuale via matchmaking, impedendogli quindi di rientrare liberamente in partita con voi. Grazie alla patch che verrà pubblicata il prossimo 8 maggio non verranno più a crearsi situazione spiacevoli come questa.

Rare ha anche fatto sapere che al momento ci sono tre differenti team al lavoro su altrettanti contenuti aggiuntivi. Il primo, The Hungering Deep, è stato descritto come un aggiornamento di media grandezza. Gli altri due, Forsaken Shores e Cursed Sails, saranno invece più grandi. In futuro verranno introdotte anche altre opportunità di personalizzazione, l'opzione per nascondere il nome dei giocatori sott'acqua e la possibilità di consegnare gli oggetti direttamente nelle mani degli altri membri dell'equipaggio.

Cosa ve ne pare di tutte queste novità? Vi ricordiamo che Sea of Thieves è disponibile su Xbox One e PC Windows 10. Si è rivelato il gioco di Rare con il miglior debutto dal 1995 e l'ottavo videogioco retail più venduto nel 2018 negli USA, nonostante sia anche incluso nel catalogo di Xbox Game Pass.