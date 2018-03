Sea of Thieves: il prossimo aggiornamento richiederà una tassa in oro per tornare in vita

ha annunciato una novità in arrivo sucon il prossimo aggiornamento. Dopo la morte, al momento della resurrezione ilvi chiederà una somma in oro per poter tornare in vita.

Gli sviluppatori non hanno specificato la quantità di oro necessario per tornare tra i viti, limitandosi a dichiarare che questo dipenderà dalla causa del decesso: "più la morte era evitabile e meno pazienza avrà il Capitano dei Traghettatori..."

Questa novità farà il suo debutto con il prossimo aggiornamento del gioco, Rare non ha però fornito una data esatta per l'arrivo dell'update. Cosa ne pensate di questa "tassa" richiesta per tornare in vita?

Sea of Thieves ha coinvolto oltre un milione di utenti nelle prime 24 ore, Rare sta attualmente lavorando per risolvere i problemi di server e i bug segnalati dalla community, a tal proposito nuove operazioni di manutenzione sono previste per sabato 24 marzo e martedì 27 marzo. Ricordiamo, infine, che tramite Xbox Game Pass sarà possibile giocare gratis a Sea of Thieves per 14 giorni, sfruttando il periodo di prova gratuito msso a disposizione da Microsoft.