Sea of Thieves protagonista della prima puntata dello show Inside Xbox

E' andata in onda nel fine settimana la prima puntata di, nuovo Web Show targato Microsoft ovviamente dedicato al mondo Xbox e condotto da. In apertura trovate la replica integrale della trasmissione.

La prima puntata di Inside Xbox è stata dedicata in particolar modo a Sea of Thieves, prossimo grande gioco First Party in arrivo su PC e Xbox il 20 marzo: in questa occasione abbiamo potuto dare uno sguardo alle principali meccaniche di gameplay insieme agli sviluppatori di Rare, oltre a vedere in azione in Cross-Play tra le edizioni Windows 10 e Xbox.

Spazio anche a PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG), Cities Skylines (presto in arrivo su Xbox Game Pass) e Far Cry 5, uno dei titoli più attesi del emse di marzo.