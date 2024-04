Sea of Thieves PS5: la Beta parte col botto ma non tutto va a gonfie vele

Dopo aver ringraziato Sony per lo sviluppo di Sea of Thieves su PS5, Rare conferma l'avventura partenza della fase di Beta testing del sandbox piratesco. A giudicare da quanto sostenuto sui social dalla sussidiaria degli Xbox Game Studios, la community PlayStation sembra andare pazza per l'ormai ex esclusiva Microsoft.

Con un post condiviso su Twitter/X, i curatori dei profili social della storica casa di sviluppo britannica si rivolgono a tutti i 'bucanieri in erba' che desiderano veleggiare su PS5 al timone dei vascelli di Sea of Thieves per riferire loro di pazientare a causa di quello che gli stessi ragazzi di RARE definiscono come "elevatissimo volume di nuovi giocatori che stiamo registrando nella Closed Beta su PlayStation 5".

A detta della software house inglese, quindi, il gran numero di utenti PS5 che sta provando ad accedere ai server di Sea of Thieves "potrebbe comportare dei tempi di attesa più lunghi del normale per quei pirati che desiderano entrare in Sea of Thieves. Grazie a tutti per la pazienza!".

Considerando gli anni trascorsi dal lancio del titolo su PC e console Xbox, e quindi la solidità e 'maturità' dell'infrastruttura server deputata a gestire le lobby multiplayer del sandbox piratesco, le dichiarazioni di Rare sui tempi di attesa per l'accesso alla Closed Beta su PS5 di Sea of Thieves non fanno che sottolineare l'entusiasmo della community PlayStation per l'avventura a tinte Microsoft che li attende dal 30 aprile sulle bianche sponde della console Sony dell'attuale generazione.

Su Trust Gaming GXT 488 Forze Cuffie PS4 e PS5 con Licenza Ufficial è uno dei più venduti di oggi.