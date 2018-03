Sea of Thieves: pubblicato il trailer di lancio ufficiale

ha pubblicato il trailer di lancio ufficiale di, l'attesissimo gioco piratesco di Rare in arrivo suil prossimo 20 marzo. Il filmato contiene alcuni spezzoni di gameplay inediti: lo trovate in cima alla notizia.

Dopo l'ultima fase di test riservata a tutti gli utenti Xbox One e Windows 10, finalmente Sea of Thieves si appresta a fare il suo debutto il 20 marzo, presentandosi come una delle esclusive Microsoft più importanti della prima metà del 2018. Il trailer di lancio contiene diversi spezzoni di gameplay, permettendoci di dare una rapida occhiata ai vari aspetti dell'esperienza di gioco: dalle traversate in mare ai combattimenti navali, passando per le cacce al tesoro.

Per farvi un'idea più accurata su Sea of Thieves potete guardare l'ultimo video di approfondimento pubblicato da Rare, in cui vengono discusse le caratteristiche principali della produzione. Da ricordare, inoltre, che Sea of Thieves sarà la prima esclusiva Microsoft di un certo peso a rendersi disponibile su Xbox Game Pass a partire proprio dal 20 marzo: il titolo sarà dunque gratuito per tutti gli abbonati al servizio a partire dal day one. Vi farete trovare pronti all'appuntamento?