Sea of Thieves: quando inizia la Stagione 6 su PC e Xbox? Lo svela Rare

Dopo aver condiviso i primi dettagli sulla Stagione 6 di Sea of Thieves, Rare riguadagna i social per esortare tutti i bucanieri digitali a prepararsi per salpare in direzione della prossima, attesa fase ingame del sandbox piratesco su PC, Xbox One e Xbox Series X/S.

La prima delle quattro Stagioni di Sea of Thieves previste dalla software house inglese nella Roadmap 2022 sarà foriera di novità per tutti i fan dell'avventura a sviluppo continuo, tra aggiunte contenutistiche, migliorie e ottimizzazioni all'esperienza.

Nel corso della Season Six assisteremo ad esempio all'arrivo dei mini-raid Sea Forts, con sfide di alto livello da completare (preferibilmente in compagnia della propria ciurma cooperativa) contro fantasmi, capitani perduti e scheletri armati di tutto punto per difendere tesori pieni di bottino raro da depredare.

Durante la Stagione 6 sarà inoltre possibile rivivere le avventure delle Leggende Pirata e, con esse, accedere a nuove mappe del tesoro per salpare alla volta di isole infestate e immergersi nelle profondità dell'oceano per seguire il richiamo dei bauli nascosti tra i relitti sommersi. Senza indugiare oltre, ritorniamo alla notizia di apertura per informarvi che la Stagione 6 di Sea of Thieves partirà ufficialmente nella giornata di giovedì 10 marzo, di concerto con l'aggiornamento automatico che coinvolgertà l'utenza PC, Xbox One e Series X/S.

Nell'attesa di scoprire quali altre sorprese hanno in serbo per noi i ragazzi di Rare, vi lasciamo in compagnia della nostra analisi di Sea of Thieves A Pirate's Life con Jack Sparrow de I Pirati dei Caraibi.