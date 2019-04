Sea of Thieves a quota cinque milioni di giocatori

Sea of Thieves si è dimostrato uno dei più grandi successo della storia recente di Rare: accolto positivamente da pubblico e critica, il gioco può contare attualmente su cinque milioni di giocatori registrati, come confermato dal produttore esecutivo Joe Neate durante l'EGX 2019.

Il 50% dei giocatori accedere tramite Xbox Game Pass mentre il restante ha acquistato il gioco in formato fisico e digitale, indubbiamente numeri positivi per una produzione così ambiziosa. Oltretutto Neate specifica come "la community sia molto attiva e si riunisce spesso per vagare nei mari di Sea of Thieves" mettendo così a tacere le voci che parlavano di un titolo ormai snobbato dalla maggior parte dei giocatori.

Sea of Thieves ha poco festeggiato il secondo anniversario e Rare si prepara a pubblicare una nuova serie di contenuti: il 10 aprile lo studio rivelerà nuovi dettagli sulla modalità L'Arena, inoltre possiamo aspettarci interessanti novità sui prossimi aggiornamenti in arrivo tra la tarda primavera e l'estate.