Sea of Thieves raggiunge un milione di Pirati Leggendari: Rare celebra il grande traguardo

Mentre iniziano a circolare le prime voci di corridoio su un possibile Sea of Thieves 2 in arrivo su PC e Xbox, il primo capitolo della serie Rare continua a viaggiare a vele spiegate toccando nuovi, grandi successi.

La popolarità dell'opera è talmente grande che all'interno di Sea of Thieves ci sono ben un milione di giocatori che sono riusciti a raggiungere il rango di Pirata Leggendario, lo status più ambito da tutti i bucanieri attivi sul titolo in esclusiva PC e Xbox. Ad annunciare il notevole traguardo è stato Joe Neate, executive producer di Rare, in un post sulla pagina ufficiale di Xbox.

Per celebrare questo risultato, gli sviluppatori annunciano la Legends Week Celebration, una settimana di festeggiamenti che andranno avanti dal 4 aprile 2022 fino al successivo 11 aprile. Nel corso delle giornate gli utenti verranno ricompensati con vari bonus Oro e Gloria, ricompense gratis per i Pirati Leggendari che accederanno al gioco in questo periodo di tempo, e un'anteprima del prossimo Legend of the Veil Voyage. Il tutto senza dimenticare ulteriori ricompense nel corso della settimana, come la possibilità di aumentare la propria Fortuna di Atena rinvenendo alcuni tesori.

Da qualche settimana è intanto disponibile la seconda avventura Forts of the Forgotten di Sea of Thieves, che arricchisce ulteriormente la storia del gioco.