Sea of Thieves: rare celebra l'inizio della beta con un nuovo trailer

Nella giornata di oggiha ufficialmente dato al via alla closed beta di. Per celebrare l'occasione, la software house ha pubblicato un nuovo trailer in cui ci vengono mostrati alcuni spezzoni inediti di gameplay.

La beta di Sea of Thieves continuerà fino al 29 gennaio su PC e Xbox One e sarà disponibile a tutti i giocatori che hanno effettuato il preordine del titolo e a coloro che hanno partecipato nei mesi scorsi alla fase di alpha. Segnaliamo che in questo momento si stanno verificando problemi di connessione che potrebbero impedire l'accesso, Rare ha tuttavia confermato di essere al lavoro per riportare la situazione alla normalità.

Sea of Thieves arriverà su Xbox One e PC Windows 10 il 20 marzo 2018. Il gioco entrerà nella libreria di Xbox Game Pass già a partire dal Day One.