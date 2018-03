Sea of Thieves: Rare ha disabilitato temporaneamente lo sblocco di nuovi obiettivi

sta lavorando per risolvere idi Sea of Thieves , i quali a una settimana dal lancio si dimostrano ancora piuttosto ballerini e poco stabili, principalmente per "" del gran numero di utenti connessi in contemporanea.

Per alleggerire il carico di lavoro sui server, lo studio inglese ha disattivato temporaneamente lo sblocco degli obiettivi. Per sbloccare gli achievements, il gioco si sincronizza continuamente con l'infrastruttura online, disattivarli ha permesso di ridurre il numero di "chiamate" agli stessi, permettendo agli sviluppatori di lavorare al potenziamento della struttura.

Gli obiettivi torneranno comunque regolarmente entro la fine della settimana, nel frattempo i progressi effettuati verranno comunque salvati e vi verranno accreditati non appena Rare riabiliterà questa funzionalità lato server. Sea of Thieves è ora disponibile su PC, Xbox One e Xbox One X, su quest'ultima piattaforma in particolare il gioco sembra dare il meglio dal punto di vista tecnico, come evidenziato da Digital Foundry in una recente analisi.