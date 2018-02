Sea of Thieves: Rare elenca nel dettaglio i requisiti della versione PC

ha svelato nel dettaglio i requisiti di sistema della versionedi Sea of Thieves , elencando le configurazioni richieste per giocare a prestazioni che spaziano dai 540p/30fps ai 4K/60fps. La nuova avventura piratesca promette un'esperienza di gioco tecnicamente scalabile.

Di seguito vi elenchiamo i requisiti PC di Sea of Thieves pubblicati da Rare:

540p/30fps

OS: Windows 10 Anniversary (1607)

CPU: Intel Iris Pro Graphics 6200 or Intel Iris 540

RAM: 4GB

VRAM: 1GB

GPU: Integrata

Modern GPU: Integrata

HDD: 60GB 5,400 RPM

Impostazioni grafiche: Minimo

720p/30fps

OS: Windows 10 Anniversary (1607)

CPU: Intel Q9450 @2.6ghz o AMD Phenom II

RAM: 4GB

VRAM: 1GB

GPU: Nvidia GeForce GTX 650 o AMD Radeon 7750

Modern GPU: Nvidia GeForce GTX 1030 o AMD R7 450

HDD: 60GB 5,400 RPM

Impostazioni grafiche: Basso

1080p/30fps

OS: Windows 10 Anniversary (1607)

CPU: Intel i3 4170 @3.7ghz o AMD FX-6300 @3.5ghz

RAM: 8GB

VRAM: 2GB

GPU: Nvidia Geforce GTX 660 o AMD Radeon R9 270

Modern GPU: Nvidia Geforce GTX 1050ti o AMD Radeon RX 460

HDD: 60GB 7,200 RPM

Impostazioni grafiche: Medio

1080p/60fps

OS: Windows 10 Anniversary (1607)

CPU: Intel i5 4690 @3.5ghz o AMD FX-8150

RAM: 8GB

VRAM: 4GB

GPU: Nvidia GeForce GTX 770 o AMD Radeon R9 380x

Modern GPU: Nvidia GeForce GTX 1060 o AMD RX 470

HDD: 60GB 7,200 RPM

Impostazioni grafiche: Medio

4k/30fps

OS: Windows 10 Anniversary (1607)

CPU: Intel i5 4690 @3.5ghz o AMD FX-8150

RAM: 16GB

VRAM: 8GB

GPU: Nvidia Geforce GTX 980ti o AMD Radeom RX Vega 56

Modern GPU: Nvidia Geforce GTX 1070 o AMD Radeom RX Vega 56

HDD: 60GB SSD

Impostazioni grafiche: Ultra

4k/60fps

OS: Windows 10 Anniversary (1607)

CPU: Intel i7 4790 @4ghz or AMD Ryzen 5 1600 @3.6ghz

RAM: 16GB

VRAM: 8GB

GPU: Nvidia Geforce GTX 1080ti o AMD Radeon RX Vega 64

Modern GPU: Nvidia Geforce GTX 1080ti o AMD Radeon RX Vega 64

HDD: 60GB SSD

Impostazioni grafiche: Ultra

Cosa ne pensate dei requisiti diffusi da Rare? Voi in quale fascia pensate di rientrare? Ricordiamo che Sea of Thieves uscirà il 20 marzo in esclusiva per Xbox One e Windows 10. Nel frattempo, ci sono buone speranze che nelle prossime settimane venga rilasciata una Open Beta per tutti i giocatori (intanto potete leggere le nostre impressioni sulla recente Closed Beta).