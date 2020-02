Sea of Thieves: RARE festeggia in video l'inizio dell'evento Hunter's Haul

I ragazzi di RARE invitano tutti i bucanieri digitali di Sea of Thieves a partecpare ad Hunter's Haul, il nuovo evento "Bottino del Cacciatore" con sfide di pesca da svolgersi su PC Windows 10 e Xbox One.

La nuova iniziativa organizzata dagli sviluppatori inglesi coinvolge gli appassionati del sandbox piratesco di Microsoft in una serie di attività orientate all'acquisizione di oggetti come la Canna da Pesca e la Pistola dell'Obsidian Pack, da ottenere semplicemente ammirando uno streaming dei partner Twitch.

L'evento Hunter's Haul di Sea of Thieves è partito il 24 febbraio e proseguirà fino al 9 marzo: per tutto il mese di marzo, però, i giocatori dell'avventura a mondo aperto di RARE avranno l'opportunità di accedere a sfide sempre nuove che, a cadenza settimanale, offriranno diversi bonus ingame rappresentati da oggetti per la customizzazione estetica del proprio alter-ego.

Sotto il profilo squisitamente ludico, tra le novità che ci attendono nelle prossime settimane troveremo i Colpi a Catena, delle devastanti palle di cannone da lanciare contro gli alberi maestri delle navi nemiche per arrecare il maggior quantitativo di danno possibile agli avversari di turno, a patto di rimanere nel raggio di azione di questi colpi che, vista la loro letalità, sarà ridotto. In cima alla notizia troviate il video di RARE tradotto e ripropostoci dalla community italiana di SeaOfThieves IT (per chi desidera entrare a far parte della famiglia dei pirati nostrani di Sea of Thieves, questa è la pagina Discord del gruppo).