Sea of Thieves: Rare risponde alle lamentele sulla carenza di contenuti

è disponibile da soli due giorni, ma è già riuscito a catturare l'attenzione di un milione di pirati. Alcuni di essi, tuttavia, non si ritengono particolarmente soddisfatti dell'offerta ludica del titolo di

La questione è stata affrontata anche dal nostro Francesco Serino in un articolo dedicato, che fa da antipasto alla recensione che arriverà nei prossimi giorni. Sea of Thieves è bellissimo da vivere, specialmente in compagnia, ma ad una prima occhiata non sembra particolarmente ricco di contenuti.

I ragazzi di Rare hanno ascoltato attentamente le lamentele, e quest'oggi è arrivata la loro risposta: "Sea of Thieves è stato progettato dalle fondamenta per essere un titolo capace di crescere e di evolvere. In futuro, metteremo a disposizione ulteriori opzioni cosmetiche e nuove meccaniche di gioco. Il nostro obiettivo per il lancio era quello di fornire una grandiosa esperienza iniziale, e con il passare del tempo valuteremo il feedback degli utenti inerenti a tutte le componenti del titolo. Abbiamo lavorato con la nostra community durante lo sviluppo di Sea of Thieves, e continueremo a farlo nell'esatto e identico modo dopo il lancio".

Sea of Thieves, quindi, è stato progettato per crescere con il tempo. Nuovi contenuti arriveranno in futuro, nel frattempo i giocatori possono godersi l'esperienza iniziale e prendere dimestichezza con l'impianto di gioco. Staremo a vedere.

Vi ricordiamo che Sea of Thieves è uscito il 20 marzo esclusivamente su Xbox One e PC Windows 10, e che può anche essere scaricato senza costi aggiuntivi da tutti gli utenti abbonati al servizio Xbox Game Pass. Intanto, quest'oggi i pirati di tutto il mondo avranno l'opportunità di ottenere una skin per la pistola esclusiva.