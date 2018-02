Sea of Thieves: Rare è soddisfatta dai contenuti che verranno offerti al lancio

Il lancio disi avvicina sempre di più, e lo sviluppo del titolo si sta avviando verso la conclusione. In un'intervista concessa ad, il produttore esecutivo di, Joe Neate, ha parlato dei contenuti che saranno presenti all'uscita.

Come riportato da WCCFTech, Neate ha dichiarato: "Discutiamo molto su cosa dovremmo offrire all'uscita. Ci riteniamo soddisfatti della nostra offerta di lancio, del fatto che Sea of Thieves rappresenti un'esperienza unica e dei nostri piani per far espandere e crescere il titolo in futuro. Il lancio è solo l'inizio, e sono davvero eccitato all'idea di cominciare questo viaggio per davvero. Per ora ci stiamo focalizzando sull'esperienza iniziale, per fare in modo che vada tutto bene per i giocatori, dopodiché ci dedicheremo al supporto post-lancio".

Ha poi parlato dell'importanza della comunità dei videogiocatori per un titolo di questa tipologia: "La community riveste un ruolo importantissimo. Per fare in modo che i giocatori si affezionino a Sea of Thieves dobbiamo essere il più aperti possibile con le decisioni che prendiamo durante lo sviluppo. Continueremo a farlo anche dopo il lancio raccogliendo il feedback degli utenti, ci avvertono subito quando non condividiamo abbastanza informazioni o quando prendiamo decisioni discutibili. Ci mantengono onesti, una cosa che noi adoriamo.

Sea of Thieves verrà pubblicato il 20 marzo su Xbox One, Xbox One X e PC Windows 10. Secondo alcune voci, prima del lancio verrà avviata una fase Open Beta.