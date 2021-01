Sea of Thieves: Rare spiega in video le ricche novità della Stagione Uno

Nel primo video diario della Stagione Uno di Sea of Thieves, i ragazzi di Rare invitano tutti i bucanieri digitali a tuffarsi ancora una volta nelle placide acque del celebre sandbox piratesco di Microsoft per assistere alle numerose sorprese previste con la partenza di questa nuova fase ingame.

Gli sviluppatori della storica software house inglese descrivono la Season One di Sea of Thieves come "l'inizio di un nuovo corso che introdurrà un modo del tutto inedito di giocare al titolo. Abbiamo lavorato duramente su questa funzione nel corso degli ultimi mesi e crediamo che saprà trasformare radicalmente il modo in cui pubblichiamo e gestiamo gli update di Sea of Thieves".

A detta di Rare, questa nuova fase di SoT rappresenta inoltre "il cambiamento più ambizioso che abbiamo mai apportato al nostro sistema di progressione dal lancio del gioco. Pensiamo davvero che questo nuovo sistema darà molte più soddisfazioni ai giocatori che si cimentano nelle attività di sessione in sessione".

Come preannunciato dalla sussidiaria degli Xbox Game Studios, la prima Stagione di Sea of Thieves partirà ufficialmente il 28 gennaio con il corposo update previsto per quella stessa data su PC, Xbox One e Xbox Series X/S. Ciascuna Season durerà all'incirca tre mesi e introdurrà nuove funzionalità, ricompense ed eventi live: avanzando nelle attività proposte da ciascuna Stagione si potranno ottenere punti Fama, con 100 livelli e 10 fasi di progressione che consentiranno agli utenti di acquisire tantissime ricompense ingame.

Come elemento di progressione opzionale nell'ottica di un supporto sostenibile e a lungo termine per Sea of Thieves, Rare introdurrà anche il Plunder Pass, un sistema che aggiungerà ulteriori ricompense all'avanzamento di ciascun livello di Fama.