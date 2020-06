Sea of Thieves da record su Steam, continua il successo del gioco Rare

Sea of Thieves è arrivato su Steam a inizio giugno, una mossa che sta portando il gioco Rare a vivere un vero e proprio rilancio commerciale, con decine di migliaia di giocatori connessi in contemporanea e vendite stimate in oltre 500,000 unità sul marketplace di Valve.

Già disponibile da tempo su Xbox One e PC via Windows Store e incluso anche in Xbox Game Pass, l'approdo su Steam sembra aver davvero portato fortuna a Sea of Thieves, che attualmente risulta nelle librerie di tantissimi giocatori e sebbene non siano stati diffusi dati di vendita le installazioni ad oggi rientrano nella fascia compresa tra 500.000 e un milione. Il 7 giugno scorso Sea of Thieves aveva registrato un picco di 41.110 giocatori attivi su Steam, questa cifra è salita costantemente per tutta la settimana arrivando a toccare quota 59.404 sabato 13 giugno.

Sea of Thieves è il secondo gioco MS più giocato di sempre su Steam subito dietro a Halo The Master Chief Collection, davvero un buon successo considerando anche che il gioco è gratis per gli abbonati Xbox Game Pass anche su PC, centinaia di migliaia di persone hanno comunque deciso di acquistare Sea of Thieves su Steam.