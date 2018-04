Sea of Thieves registra il miglior lancio per un gioco di Rare negli USA dal 1995

Come riportato da NPD, Sea of Thieves è stato il secondo gioco più venduto a marzo sul mercato retail americano, subito dietro a Far Cry 5, gioco più venduto del mese. DualShockers riporta ora ulteriori dettagli riguardo il successo del gioco Rare.

Grazie ai buoni risultati ottenuti nel mese di lancio, Sea of Thieves si impone come gioco Rare di maggior successo al debutto dal 1995, anno in cui NPD ha iniziato a monitorare i dati di vendita in Nord America. L'epopea piratesca è dunque riuscita a generare nel mese di lancio numeri superiori a quelli di titoli come Donkey Kong Country 2, Donkey Kong 64, Perfect Dark Zero, Banjo-Kazooie e Kameo Elements of Power, solamente per citare alcuni dei videogiochi Rare più popolari degli ultimi 20 anni.

Sea of Thieves è l'ottavo videogioco retail più venduto del 2018 in Nord America e NPD sottolinea l'importanza di questo dato, considerando che il gioco è anche disponibile gratuitamente come parte di Xbox Game Pass, il servizio in questione però al momento non sta cannibalizzando le vendite retail, affiancandosi anzi al mercato tradizionale.