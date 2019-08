Sea of Thieves riceve l'espansione Dark Relics: i nuovi update saranno a cadenza mensile

Dark Relics è il nuovo aggiornamento gratuito di Sea of Thieves lanciato da RARE per rendere ancora più divertente l'esperienza dei bucanieri digitali immersi nell'universo piratesco della loro iconica avventura sandbox.

Il nuovo Content Update di Sea of Thieves può essere scaricato gratuitamente su PC Windows 10 e Xbox One: con Dark Relics, ciascun giocatore è chiamato a fronteggiare le orde di scheletri che sono riuscite a entrare in possesso di artefatti estremamente potenti e pericolosi dopo aver attaccato l'Ordine delle Anime.

L'aggiornamento in questione va così ad arricchire la modalità Avventura e a intrecciarsi agli altri update pubblicati di recente da RARE, su tutti la mastodontica espansione Anniversary lanciata a metà maggio per celebrare il primo anno di vita di un titolo che, stando a quanto spiegatoci dagli sviluppatori britannici nel video diario che campeggia a inizio articolo, riceverà d'ora in avanti degli update maggiori a cadenza mensile. A partire dall'aggiornamento di settembre, quindi, ogni nuovo Content Update verrà pubblicato nel secondo mercoledì del mese.

Le prime informazioni sui prossimi aggiornamenti e sul programma di supporto pianificato da RARE saranno condivise dalla software house inglese nel corso della puntata Inside Xbox dalla Gamescom 2019, l'evento organizzato da Microsoft per lanciare la kermesse videoludica tedesca con una trasmissione speciale che andrà in onda sul canale YouTube di Xbox a partire dalle ore 17:00 italiane di lunedì 19 agosto.