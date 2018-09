Sea of Thieves: rinviato il lancio dell'espansione Forsaken Shores

Microsoft e Rare hanno annunciato che Forsaken Shores, la nuova espansione di Sea of Thieves, è stata rimandata. Il lancio, inizialmente previsto per il 19 settembre, è ora programmato per il 27 dello stesso mese.

Il rinvio si è reso necessario per risolvere un problema imprevisto che ha reso l'attuale build poco stabile e dunque il team si è messo al lavoro per correggere il bug. Forsaken Shores presenterà una nuova area vulcanica esplorabile dai giocatori, Devil's Roar (Il Ruggito del Diavolo), ricca di sfide, minacce e avventure. A quanto pare, i pirati alla ricerca dei tesori dovranno sopravvivere a eruzioni, terremoti, rocce fiammeggianti che piovono dal cielo e geyser bollenti che emergono dal sottosuolo...

Sea of Thieves è disponibile dal 21 marzo scorso su Xbox One, Xbox One X e Windows 10, il gioco ha riscosso un discreto successo superando quota cinque milioni di giocatori attivi su tutte le piattaforme.