Sea of Thieves: i risultati sul lancio soddisfano Rare, tanti nuovi contenuti in arrivo

Sembra che Sea of Thieves abbia riscosso una discreta dose di successo nei confronti del pubblico. Rare si è detta soddisfatta dei risultati raggiunti dopo il lancio del titolo, avvenuto ormai più di due mesi fa, e ha anticipato importanti novità circa i prossimi contenuti.

Joe Neate, produttore esecutivo presso Rare, ha detto ai microfoni di Windows Central che i risultati raggiunti dall'esclusiva Microsoft negli ultimi due mesi sono stati superiori alle aspettative. Inoltre il team di sviluppo è attualmente diviso in 4 sezioni, tutte dedite alla realizzazione di nuovi contenuti.

"In definitiva, abbiamo avuto un lancio di successo per Sea of ​​Thieves, ottenendo più giocatori di quanto ci aspettassimo. Abbiamo impiegato un po 'di tempo per stabilizzare i server, ma abbiamo superato quei problemi e ora il nostro obiettivo è rendere Sea of ​​Thieves un successo a lungo termine. Continuiamo ad acquisire nuovi utenti, coinvolgiamo quelli attuali. Stiamo raddoppiando, triplicando il numero di persone che lavorano sul gioco e la quantità di contenuti che vogliamo aggiungere.

Ascoltiamo anche le critiche sui contenuti. Le persone si sono divertite, ma vogliono di più, e questo è bello. Diamo il massimo per aggiungere feature fantastiche per Sea of ​​Thieves. Questo è il motto di tutto il team. Ieri abbiamo discusso con gli sviluppatori che hanno realizzato The Hungering Deep. Tutto ciò che facciamo internamente, sia in termini struttura del team sia per come gestiamo il nostro flusso di lavoro, è votato a realizzare nuovi contenuti per i giocatori il più rapidamente possibile. È questo il mantra dello studio. La nostra motivazione è in linea con quella del giocatore".

Ricordiamo che Sea of Thieves è disponibile in esclusiva Xbox One e PC.