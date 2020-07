Sea of Thieves: disponibile l'aggiornamento Ashen Winds con i Signori Cinerei

Gli ultimi mesi si sono rivelati memorabili per Sea of Thieves, che ha tagliato il traguardo dei 15 milioni di giocatori e raggiunto quota 1 milione di copie vendute su Steam. A coronamento di un periodo tanto incredibile, arriva il nuovo aggiornamento Ashen Winds, che introduce nel gioco piratesco un bel po' di nuovi contenuti.

"Sembra che la rabbia di Captain Flameheart non si è ancora placata: il temibile pirata ha escogitato un piano per assoggettare i mari di Sea of Thieves al suo volere. Sfruttando a proprio vantaggio il tradimento di Stitcher Jim e gli sforzi di tutti quei pirati indotti ad aiutarlo con l'inganno, Flameheart è riuscito a procurarsi i tomi, i gioielli e gli altri oggetti necessari per compiere il rituale che gli consentirà di evocare i suoi più fedeli seguaci sotto forma di Signori cinerei".

Ashen Winds, gratuita come tutte le espansioni del gioco, introduce quattro nuovi Achievement da sbloccare e nuovi nemici. Tra questi figurano quattro Signori cinerei: Captain Grimm, Ruth la Rossa, il vecchio Orazio e Chi il Guardiano, ovvero dei letali Capitani degli scheletri che hanno giurato fedeltà a Flameheart, cadendo vittime della Maledizione cinerea e divenendo ancora più pericolosi. L'Ordine delle Anime è disposto a sborsare una bella cifra per i teschi intatti dei quattro Signori cinerei, che si aggirano tra le isole di Sea of Thieves.

L'impresa non sarà facile, poiché i Signori cinerei hanno ereditato i poteri della fiamma del loro maestro. Sputano fuoco e rocce ardenti, e come se non bastasse prendono fuoco mentre usano i loro poteri. Il loro teschio continua a sputare fiamme anche quando viene rimosso dallo scheletro, per cui prima di essere consegnato all'Ordine delle Anime può essere usato come un'arma. La maledizione, però, si affievolisce con l'utilizzo: cercate di non prosciugare completamente l'energia di queste gemme, altrimenti la ricompensa che riceverete dall'Ordine delle Anime sarà molto meno cospicua. I Signori cinerei possono emergere su qualunque isola: prestate attenzione alla nuova nuvola di venti cinerei che si presenta sotto forma di tornado.