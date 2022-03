Sea of Thieves: salpate per la Stagione 6, ora disponibile su PC e Xbox

Come promesso, Rare ha dato quest'oggi il via alla ricchissima Stagione 6 di Sea of Thieves. I pirati virtuali che posseggono il titolo su PC e console Xbox, o che sono abbonati a Xbox Game Pass, possono salpare verso una Stagione ricca di tante novità da non perdere.

Tra i principali contenuti inediti confezionati da Rare per la Season 6 abbiamo sicuramente i Forti del Mare: "Evocati da Captain Flameheart dal Mare dei Dannati, i Forti del mare offrono un'appagante esperienza di combattimento disponibile in qualsiasi momento per tutti i pirati in cerca di emozioni forti anche durante le sessioni di gioco più brevi. Ci sono sei Forti del mare disseminati nell'universo di Sea of Thieves: riuscirai a conquistarli tutti?".

Fa il suo esordio anche la Leggenda del Velo, che andrà ad arricchire le fondamenta narrative del mondo di Sea of Thieves: "Le avventure basate sulla narrativa continueranno per tutta la sesta stagione e oltre, mantenendo il mondo e la tradizione di Sea of Thieves in costante movimento. L'avventura 2, "Forts of the Forgotten", riprenderà presto il filo delle "Shrouded Islands" recentemente concluse. Un'altra feature incentrata sulla storia lascerà il segno più avanti nella sesta stagione".



Il Plunder Pass della sesta Stagione è caratterizzato dal set completo degli oggetti che compongono il nuovo set di navi Spring Blossom, insieme al costume "Benedizione della Foresta" che muterà man mano che salirete i 100 livelli della stagione. Come sempre, gli oggetti Plunder Pass sono esclusive temporanee prima che vengano aggiunte all'emporio dei pirati in un secondo momento. Su Xbox Wire potete consultare ulteriori approfondimenti sulla Stagione 6 di Sea of Thieves.