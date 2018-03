Sea of Thieves: scoperto un curioso bug che riduce le dimensioni del personaggio

Nella giornata di ieri un utente di Reddit ha segnalato l'esistenza di un curioso bug in Sea of Thieves che, a quanto pare, ha fatto divertire enormemente la comunità.

Dopo un attacco del temibile Kraken il personaggio dell'utente si è rimpicciolito in maniera sensibile! Giudicate voi stessi guardando lo screenshot allegato alla notizia. Non è esattamente chiaro cosa ha scatenato il problema, ma l'effetto si è rivelato indubbiamente comico.

Solitamente i bug non vengono accolti con entusiasmo dai giocatori, e non potrebbe essere altrimenti. Questo, invece, ha fatto divertire enormemente la comunità, al punto che alcuni stanno implorando Rare di lasciarlo nel gioco! Un utente lo ha rinominato Pirata Leprechaun, qualcun altro invece vorrebbe che il rimpicciolimento diventasse una vera e propria opzione estetica. Voi cosa ne pensate al riguardo?

Vi ricordiamo che Sea of Thieves è disponibile esclusivamente su Xbox One, Xbox One X e PC Windows 10. Due giorni fa il titolo di Rare ha ricevuto la prima (e gigantesca) patch, che ha migliorato le performance sulla console premium e ha risolto i problemi con gli oggetti mancanti. Intanto, nonostante qualche critica, Sea of Thieves è diventata la nuova IP Microsoft venduta più velocemente di questa generazione.