Sea of Thieves: la seconda avventura Forts of the Forgotten è disponibile, i dettagli

Da oggi i giocatori di Sea of Thieves possono spiegare le vele in direzione Forts of the Forgotten, la seconda avventura di stampo narrativo del sandbox piratesco di Rare che esordice nella Stagione 6. Si tratta di un contenuto che, come promesso, andrà ad arricchire ulteriormente la storia in costante espansione del gioco.

I ragazzi di Rare hanno pubblicato un nuovo trailer con cui ci presenta i contenuti di Forts of the Forgotten, che potete come di consueto gustarvi in cima alla notizia. Il contenuto è disponibile da oggi 24 marzo e lo rimarrà fino al 7 aprile.

Raduna il tuo equipaggio, incontra Belle e salpa per i forti marini estratti dal Mare dei Dannati da Captain Flameheart. Aspettati una forte resistenza da una flotta fantasma mentre combatti attraverso queste fortificazioni spettrali per salvare gli abitanti scomparsi di Golden Sands Outpost!

Durante gli eventi di Shrouded Islands, la sconfitta dei Soulflame Captains ha indebolito la barriera tra il mondo vivente e il Sea of the Damned, consentendo a Flameheart di evocare Sea Forts in Sea of Thieves. Nel frattempo, nonostante la nebbia sinistra intorno alle isole stia iniziando a ritirarsi, l'avamposto di Golden Sands è ancora in rovina. Fortunatamente, Belle ha una pista sulla posizione dei suoi abitanti, ma ci vorranno alcune squadre coraggiose per liberarli.

Rare ha grandi piani per Sea of Thieves e continuerà ad arricchire mensilmente il suo sandbox, cresciuto in maniera esponenziale sin dalla sua originale pubblicazione su PC Windows e Xbox.