Sea of Thieves: segnalata la presenza di hacker che usano trucchi come l'auto-mira

Non sono passati neppure 10 giorni dal lancio Sea of Thieves , ma stando a numerose segnalazioni pare che i suoi mari siano già stati invasi dagli hacker.

Questi provengono, come è facile immagine, dalla versione PC del gioco, ma a causa del cross-play minano anche le partite degli utenti Xbox One. Tra i principali trucchetti utilizzati, si segnalano l'auto-mira alla testa degli avversari e la possibilità di individuare i tesori sotto terra e attraverso le pareti di edifici/navi.

Questa situazione ha già scatenato numerosi dibattiti. Innanzitutto, dimostra che la Universal Windows Platform (UWP), nonostante sia molto restrittiva, non è immune agli hacker. Questi, in un modo o nell'altro, hanno trovato il modo di aggirare anche le sue protezioni. Secondo, ciò coinvolge anche l'utenza console, piattaforma solitamente estranea a certe cose.

È bene precisare che, al momento, la piaga non appare eccessivamente estesa. Non sono molti gli imbroglioni, e molti di essi sono stati già scoperti e bannati da Xbox Live. Microsoft si sta dimostrando vigile e attenta. Il problema però c'è, e sarà interessante seguirne gli sviluppi.

Voi cosa ne pensate? Vi ricordiamo chepuò essere acquistato su Xbox One, Xbox One X e PC Windows 10. La prima patch è stata pubblicata due giorni fa. Ha migliorato le performance su Xbox One X e ha risolto i problemi con gli oggetti mancanti. Ieri, intanto, è stato scoperto un bug che causa il rimpicciolimento del personaggio.