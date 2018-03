Sea of Thieves: server offline per manutenzione nella giornata di oggi

Con un video, Rare ha fatto il punto della situazione sullo stato attuale died ha annunciato tre finestre di manutenzione programmata per i prossimi giorni, la prima prevista proprio per la giornata di oggi.

Da questo momento e almeno fino a mezzogiorno (salvo imprevisti) i server di Sea of Thieves sono offline per permettere agli sviluppatori di migliorare la stabilità dell'infrastruttura e risolvere i principali bug. Altre operazioni di manutenzione sono previste per sabato 24 e martedì 27 marzo dalle 09:00 alle 12:00, ora italiana.

Nelle prime 24 ore di presenza sul mercato, oltre un milione di giocatori hanno provato Sea of Thieves e questo ha causato problemi di connessione e stabilità. Inoltre Rare sta lavorando per risolvere i principali problemi segnalati dalla community, come la mancanza di oggetti o l'errata assegnazione di oro e reputazione.