Sea of Thieves: solo per oggi Microsoft regala a tutti una skin esclusiva per la pistola

ha annunciato che solo per la giornata di oggi regalerà ai giocatori diuna skin esclusiva per la pistola, ottenibile seguendo un livestream sul gioco in onda giovedì 22 marzo alle 19:00, ora italiana.

Per ottenere la skin vi basterà seguire la trasmissione accedendo alla diretta tramite il vostro profilo miXer, a patto che questo sia collegato all'account Xbox LIVE. Una volta eseguita la procedura, a partire dalle 19:00 sbloccherete la skin, riscattabile tramite un codice che verrà inviato al vostro indirizzo email o nel Centro Messaggi di Xbox One.

Ricordiamo che la skin sarà ottenibile solo ed esclusivamente seguendo la trasmissione in programma oggi, giovedì 22 marzo, in onda su miXer dalle 19:00. Sea of Thieves è ora disponibile su PC, Xbox One e Xbox One X, le prime recensioni da parte della stampa intenazionale sono piuttosto tiepide, Rare sta comunque lavorando per risolvere tutti i problemi e i bug che affliggono il gioco.