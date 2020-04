Sea of Thieves spiega le vele e fa rotta verso Steam

A sorpresa, Microsoft ha svelato che Sea of Thieves verrà pubblicato anche su Steam. L'annuncio è stato accompagnato dall'apertura della pagina dedicata nel negozio digitale di Valve, sulla quale sono indicate le principali caratteristiche della produzione di Rare.

Al momento risultano ignoti sia il periodo di lancio, sia il prezzo, anche se quest'ultimo ce lo aspettiamo in linea con quello proposto su Microsoft Store, ovvero 39,99 euro. "Sea of Thieves è sempre stata un'incredibile avventura piratesca in cui non sai chi o cosa puoi trovare all'orizzonte", ha dichiarato il capo dello studio Craig Duncan. "Il team è continuamente al lavoro per evolvere Sea of Thieves, aggiungendo ulteriore varietà e nuovi contenuti per rendere ogni viaggio ancor più ricco. Siamo genuinamente emozionati all'idea di portare Sea of Thieves su Steam, e non vediamo l'ora di dare il benvenuto alla comunità nel nostro gioco, in modo da poter condividere il grog, cantare canzoni pirata e udire le storie delle loro avventure".

Sea of Thieves offre un'esperienza piratesca a 360 gradi, dalla navigazione ai combattimenti, fino all'esplorazione e ai saccheggi, in un'immenso open world pienamente esplorabile ricco di isole incontaminate, relitti di navi e manufatti misteriosi. Il gioco è stato lanciato per la prima volta nel marzo 2018 su Xbox One e PC, oltre che all'interno del catalogo di Xbox Game Pass. Da allora, ha conquistato oltre 10 milioni di giocatori.