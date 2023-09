Sea of Thieves Stagione 10: nuova modalità, introduzione delle Gilde e molto altro

Alcuni mesi fa vi abbiamo parlato del motivo per cui Rare ha deciso di rimandare la Stagione 10 di Sea of Thieves, la quale si avvicina sempre di più: mancano poche settimane al suo approdo e, grazie alle informazioni condivise di recente dal sito ufficiale Xbox, sappiamo che Sea of Thieves ha ancora grandi avventure da regalare ai fan.

Il 19 ottobre segnerà l'arrivo di tante migliorie in Sea of Thieves: tra queste troviamo l'inedito sistema di progressione tramite le cosiddette Gilde, progettato per far sì che ogni utente possa stringere una solida alleanza con i propri amici e non solo. Ogni Gilda potrà contenere un massimo di ventiquattro giocatori, i quali potranno navigare tutti assieme per contribuire alla crescita del proprio gruppo.

A novembre, invece, Rare rilascerà un nuovo evento mondiale: presto arriverà il momento di recuperare un manufatto conosciuto con il nome di "Teschio del Canto della Sirena" insieme ai propri amici e compagni di avventura. Sarà fondamentale il lavoro di squadra per portare al termine la missione, così da poter reclamare l'ambito tesoro.

La terza introduzione in Sea of Thieves, invece, riguarda una nuova modalità single player o con amici in una sessione privata. Avete capito bene: ogni utente potrà creare il proprio server per poter giocare con o senza la compagnia di altre persone, permettendo anche ai nuovi giocatori di Sea of Thieves di apprendere al meglio ciò che quel vasto mondo vuole insegnare agli ultimi arrivati. Safer Seas sarà la nuova modalità PVE, la quale verrà rilasciata in concomitanza con l'arrivo della Stagione 10. Ma badate bene: questa forma di facilitazione del gioco comporterà una riduzione di oggetti ottenibili dai vari bottini e vi sarà un limite massimo di rango pari a 40. Dopo il via al viaggio verso Melee Island con Sea of Thieves x Monkey Island, è tempo di scoprire le novità in arrivo con la prossima Stagione di contenuti, i quali verranno rilasciati poco alla volta nel corso dei mesi.